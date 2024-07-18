Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nün (IMD) her yıl hazırladığı bu liste, şehirlerin ekonomik ve teknolojik gücünü ve bu faktörlerin yaşam kalitesini nasıl artırdığına, toplumsal zorluklara nasıl çözümler sunduğuna odaklanıyor.

Akıllı şehir ne demek?

Küresel ısınma ve çevresel değişiklikler, ülkeleri sürdürülebilir gelecek planlarında yeni zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Ancak bazı şehirler, uzun vadede daha yüksek bir yaşam kalitesi oluşturmak ve dünyanın geri kalanına rehberlik sağlamak için "akıllı" çözümler üretiyor. IMD, her şehrin ekonomik ve teknolojik gücünü, yaşam kalitesini artırma ve sorunlara çözüm sunma yeteneklerini değerlendirerek dünyanın en akıllı şehirlerini belirliyor.

BBC'nin haberine göre, Akıllı Şehirler Endeksi'nde 142 şehrin sağlık, güvenlik, ulaşım faaliyetleri, fırsatları ve yönetimi incelendi. Listeye ABD'den veya Afrika'dan tek bir şehir bile giremezken, ilk 20'de yer alan şehirlerin 3'ü hariç tümü Avrupa veya Asya'da bulunuyor.

İlk 10 Şehir

1. Zürih, İsviçre

Dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olan İsviçre'nin başkenti Zürih, listenin ilk sırasında yer alıyor. Şehir, ekonomik ve teknolojik gücüyle dikkat çekiyor.

2. Oslo, Norveç

Norveç'in başkenti Oslo, akıllı şehir çözümleriyle yaşam kalitesini artırmayı başaran bir diğer şehir olarak öne çıkıyor.

3. Canberra, Avustralya

Avustralya'nın başkenti Canberra, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında gösterdiği başarı ile üçüncü sırada yer alıyor.

4. Cenevre, İsviçre

İsviçre'nin bir diğer şehri Cenevre, sağlık, güvenlik ve ulaşım alanlarındaki yenilikçi çözümleriyle dördüncü sırada.

5. Singapur

Asya'nın teknoloji devi Singapur, şehir yönetiminde akıllı çözümlerle beşinci sırada yer alıyor.

6. Kopenhag, Danimarka

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, sürdürülebilir şehir çözümleriyle altıncı sırada bulunuyor.

7. Lausanne, İsviçre

İsviçre'den bir diğer şehir olan Lausanne, teknolojik yeniliklerle yedinci sırada yer alıyor.

8. Londra, İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra, akıllı şehir uygulamalarıyla sekizinci sırada.

9. Helsinki, Finlandiya

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, teknolojik altyapısı ve yaşam kalitesiyle dokuzuncu sırada bulunuyor.

10. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Orta Doğu'dan listeye giren tek şehir olan Abu Dabi, onuncu sırada yer alarak dikkat çekiyor.

Bu şehirler, akıllı şehir çözümleriyle sadece kendi vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer şehirlere de örnek teşkil ediyor.