Çevrim içi film ve dizi platformları, dünya genelinde yüz milyonlarca aboneye sahip olsa da, korsan içerik platformları hâlâ büyük bir ilgi görüyor. Telif hakkı organizasyonları ise bu sitelerin kökünü kazımak için sürekli olarak çalışıyor. Son olarak, bu çabaların sonucu olarak Fmovies platformu, ACE ve Vietnam polisi tarafından çökertildi.

Fmovies platformunun yükselişi ve çöküşü

2016 yılında Vietnam'da kurulan Fmovies, hızla popülerlik kazandı. Ayda 374 milyon ziyaretçi çeken site, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 280. site ve TV kategorisinde 11. sıraya kadar yükseldi. Fmovies, sadece tek bir site olarak kalmadı; bflixz, flixtorz, movies7, myflixer ve aniwave gibi yan siteler ile vidsrc.to adlı bir video barındırma hizmeti de sunuyordu.

ACE ve Vietnam Polisi'nin ortak operasyonu

ACE, Disney ve MGM gibi dev içerik platformlarının da yer aldığı bir organizasyon olarak, telif hakkı ihlallerine karşı küresel çapta mücadele ediyor. Vietnam polisiyle birlikte yürütülen operasyon sonucunda Fmovies platformu kapatıldı ve iki kişi gözaltına alındı. Bu operasyon, korsan içerik platformlarına karşı verilen savaşta önemli bir adım olarak görülüyor.

Korsan içerik platformlarına karşı süregelen mücadele

Telif hakkı ihlalleri, yaratıcı sektörler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Bu nedenle, ACE gibi organizasyonlar, bu tür platformlara karşı sıkı önlemler alarak mücadele etmeye devam ediyor. Fmovies'in kapatılması, bu mücadelenin bir zaferi olarak nitelendiriliyor ve diğer korsan platformlara da güçlü bir mesaj gönderiyor.