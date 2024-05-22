Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, 19 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan genel seçimlerinde Deepfake teknolojisinin kullanımıyla sarsıldı. Bu teknolojinin yaygın kullanımı, hem iktidar hem de muhalefet partilerinin kampanyalarında etik sorunları ve yanıltıcı bilgileri beraberinde getirdi.

Hindistan, 970 milyon seçmeniyle dünyanın en büyük seçimlerinden birini gerçekleştiriyor. Seçim sürecinde hem iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) hem de muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Deepfake teknolojisini kullanarak kampanyalarını yürütüyor. İktidar partisi, Başbakan Narendra Modi’nin mesajlarını farklı dillere çevirerek teknolojiden yararlanırken, muhalefet Bollywood aktörlerinin sahte videolarıyla destek kazanmaya çalışıyor.

Deepfake skandalları: Bollywood yıldızları ve sahte videolar

Seçim kampanyaları sırasında Bollywood yıldızları Ranveer Singh ve Aamir Khan’ın Deepfake videolarının izinsiz kullanılması büyük tepki topladı. Bu yıldızlar, sahte videolar nedeniyle polise şikayette bulundu. Deepfake teknolojisi, sadece videolarla sınırlı kalmayıp kişiselleştirilmiş sesli mesajlar ve otomatik aramalarla da seçmenlere ulaşıyor. Bu durum, seçmenlerin yanıltılmasına ve dezenformasyonun yayılmasına yol açıyor.

Seçim güvenliği ve etik sorunlar

Hindistan’ın önde gelen Deepfake uzmanı Divyendra Jadoun, teknolojinin seçimler üzerindeki etkisinin tam olarak kestirilemediğini belirtiyor. Uzmanlar, Hindistan seçim komisyonunun yapay zeka konusunda sessiz kalmasını eleştiriyor ve Deepfake videoların kaynak gösterilerek medyada yer bulmasının, toplumsal güveni sarsabileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya için bir uyarı

Hindistan seçimlerinde Deepfake teknolojisinin yoğun kullanımı, demokrasilerin işleyişini tehdit eden teknolojik manipülasyonların potansiyelini gözler önüne seriyor. Yanıltıcı içeriklerin yayılması, sadece Hindistan'da değil, küresel ölçekte de bilgi güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durum, daha sıkı yasal düzenlemelere ve yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımına duyulan ihtiyacı vurguluyor.