6 bin kişinin katıldığı bir anketle "dünyanın en çekici dili" belirlendi. Dil öğrenme platformu tarafından İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'den toplamda 6 bin kişiye "en çekici" buldukları dil soruldu. 2017 yılında benzer bir ankette, dünyanın en çekici dili Fransızca seçilmişti. Ancak bu yıl yapılan ankette, İtalyanca dünyanın en çekici dili olarak seçildi.

İtalyanca: En çekici, en romantik ve en tutkulu dil

İtalyanca, ankete katılanlar tarafından sadece en çekici dil olarak değil, aynı zamanda en romantik ve en tutkulu dil olarak da nitelendirildi. Daily Mail'e konuşan Noel Wolf, İtalyanca'nın cazibesine katkıda bulunan bazı karakteristik özellikleri olduğunu belirtti. Wolf'a göre, İtalyanca konuşurken yaşanan yükseliş ve düşüşler müzikal bir kalite yaratıyor ve bu da bazı insanlar için çekici hale geliyor.

Diğer kategorilerde seçilen diller

Ankette farklı kategorilerde de diller değerlendirildi:

En Doğrudan Dil: Almanca

En Kibar Dil: Britanya İngilizcesi

Bu sonuçlar, dillerin farklı karakteristik özelliklerinin ve bu özelliklerin insanlar üzerindeki etkilerinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. İtalyanca'nın müzikal yapısı, Alman dilinin doğrudanlığı ve Britanya İngilizcesi'nin kibarlığı, dillerin algısal farklılıklarını ortaya koyuyor.