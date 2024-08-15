Teksas’ta yaşayan Brittany Lacayo, 7.90 santimetrelik diliyle dünyanın en geniş diline sahip kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Brittany Lacayo'nun geniş dili Guinness Rekoru kırdı

Dünya çapında sıra dışı yetenekler ve fiziksel özelliklerin tescillendiği Guinness Rekorlar Kitabı’na yeni bir isim daha eklendi. ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Brittany Lacayo, 7.90 santimetre genişliğindeki diliyle bu alanda dünya rekorunu kırarak tarihe geçti. Lacayo'nun dili, bir hokey diskinden daha geniş olup, neredeyse bir kredi kartının genişliğiyle aynı boyutlarda.

10 Yıllık rekor kırıldı

Bu yeni rekor, 10 yıldır kırılamayan bir rekoru geride bıraktı. Önceki rekor, 7.33 santimetrelik dil genişliğiyle Emily Schlenker'e aitti. Lacayo’nun 7.90 santimetrelik dili, onu bu alanda dünya çapında en geniş dilli insan olarak zirveye taşıdı.

"Ailem sürekli dalga geçiyordu"

Brittany Lacayo, çocukluk yıllarından itibaren dilinin alışılmadık genişliğinin farkında olduğunu belirtti. Ailesinin bu özelliğiyle sık sık dalga geçtiğini ifade eden Lacayo, dilinin dünyanın en geniş dili olabileceğini ise hiç tahmin etmediğini söyledi. Avukatlık mesleğiyle de tanınan Lacayo, bu sıra dışı özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Guinness'e giden yol

Lacayo’nun dili, kapalı üst dudağın ucundan ortasına kadar ölçüldüğünde 2.5 santimetre uzunluğa sahip. Bu ölçümler sonucunda Guinness yetkilileri, Lacayo’nun dünyanın en geniş dilli insanı olduğunu onayladı ve bu özelliğini resmi bir rekor olarak kayıtlara geçirdi.

Sıra dışı bir başarı

Brittany Lacayo’nun dünya çapında ilgi çeken bu başarısı, Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan en ilginç fiziksel rekorlardan biri olarak tarihe geçti. Lacayo, bu rekoruyla sadece fiziksel bir özelliğiyle değil, aynı zamanda sıra dışı başarısıyla da adını duyurmayı başardı.