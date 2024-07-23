Yıllık olarak güncellenen Pasaport Endeksi'ne göre, Singapur, dünya genelinde en fazla vizesiz seyahat imkanı sunan pasaportları arasında ilk sırayı koruyor. Türk pasaportu ise gözle görülür bir yükseliş göstererek, uluslararası seyahat özgürlüğünde daha iyi bir konuma ulaştı.

Singapur, 195 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan pasaportuyla zirvede yer alırken, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya gibi ülkeler 192 ülkeye vizesiz giriş hakkı sağlayan pasaportlarıyla ikinci sırayı paylaşıyorlar. Bu ülkelerin dışında Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore ve İsveç pasaportları ise 191 ülkeye erişim imkanı sunarak üçüncü sırayı elde ettiler.

Türk Pasaportu yükseliyor

Türk pasaportu, geçen yıla kıyasla 7 basamak yükselerek 45'inci sıraya yerleşti. Artık Türk vatandaşları, 118 ülkeye vizesiz seyahat edebilme ayrıcalığına sahipler. Bu gelişme, Türkiye'nin son 10 yılda kaydettiği en iyi performanslardan biri olarak öne çıkıyor.

Birleşik Krallık ve ABD'de gerileme

Birleşik Krallık ve ABD pasaportları ise sıralamada gerilemeye devam ediyor. Birleşik Krallık, 190 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunarken, ABD ise 186 ülkeye erişebiliyor. Her iki ülkenin pasaportları da, önceki yıllara göre sıralamada düşüş yaşamış durumda.