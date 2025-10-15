Avustralyalı Onebed şirketi ve Forbes işbirliğiyle yapılan araştırmalar, şehirlerdeki gürültü kirliliğini mercek altına aldı. Çalışmada, sadece nüfus yoğunluğu ve turizm hareketliliği değil, kent yaşamındaki ses kaynakları da değerlendirildi.

İstanbul’un durumu

Araştırmaya göre İstanbul, dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan şehir, özellikle trafik yoğunluğu ve toplu taşıma kaynaklı seslerle öne çıktı.

Gürültüyü artıran başlıca unsurlar

Trafik ve araç sesleri

Kalabalık toplu taşıma araçları

Gece hayatı ve sokak etkinlikleri

Turizm hareketliliği

En gürültülü 15 şehir