Avustralyalı Onebed şirketi ve Forbes işbirliğiyle yapılan araştırmalar, şehirlerdeki gürültü kirliliğini mercek altına aldı. Çalışmada, sadece nüfus yoğunluğu ve turizm hareketliliği değil, kent yaşamındaki ses kaynakları da değerlendirildi.
İstanbul’un durumu
Araştırmaya göre İstanbul, dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan şehir, özellikle trafik yoğunluğu ve toplu taşıma kaynaklı seslerle öne çıktı.
Gürültüyü artıran başlıca unsurlar
-
Trafik ve araç sesleri
-
Kalabalık toplu taşıma araçları
-
Gece hayatı ve sokak etkinlikleri
-
Turizm hareketliliği
En gürültülü 15 şehir
-
New York
-
Barselona
-
Los Angeles
-
Londra
-
İstanbul
-
Yeni Delhi
-
Tokyo
-
Manila
-
Bombay (Mumbai)
-
Sao Paulo
-
Seul
-
Bangkok
-
Paris
-
Dublin