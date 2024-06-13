Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin en iyi takımları listesini yayımladı. İngiliz ekibi Manchester City'nin ilk sırada yer aldığı listede ilk 30'a Türkiye'den iki takım girdi. Listede yer alan takımların sıralaması şöyle oldu:

1) Manchester City (İngiltere) - 401 Puan

2) Bayer Leverkusen (Almanya) - 355 Puan

3) Real Madrid (İspanya ) - 333 Puan

4) Atalanta (İtalya) - 320 Puan

5) Borussia Dortmund (Almanya) - 261 Puan

6) Atletico Madrid (İspanya) - 260 Puan

7) Bayern Münih (Almanya) - 258 Puan

8) Barcelona (İspanya) - 256 Puan

9) Inter (İtalya) - 251 Puan

10) Palmeiras (Brezilya) - 250 Puan

11) Fluminense FC (Brezilya) - 249 Puan

12) AS Roma (İtalya) - 248 Puan

12) Arsenal (İngiltere) - 248 Puan

14) Flamengo (Brezilya) - 246 Puan

14) PSG (Fransa) - 246 Puan

16) Liverpool (İngiltere) - 240 Puan

17) Al Ahly (Mısır) - 238 Puan

18) Sao Paulo (Brezilya) - 233 Puan

19) Milan (İtalya) - 228 Puan

20) Sporting Lisbon (Portekiz) - 226 Puan

20) Union Saint-Gilloise (Belçika) - 226 Puan

22) Botafogo (Brezilya) - 225 Puan

23) Olympiakos (Yunanistan) - 223,5 Puan

24) Club Brugge (Belçika) - 219,25 Puan

25) River Plate (Arjantin) - 217 Puan

26) Fiorentina (İtalya) - 216,5 Puan

27) Fenerbahçe (Türkiye) - 214.5 Puan

28) Galatasaray (Türkiye) - 211.5 Puan

77) Beşiktaş (Türkiye) - 151 Puan

152) Trabzonspor (Türkiye) - 108.5 puan