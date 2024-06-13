Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin en iyi takımları listesini yayımladı. İngiliz ekibi Manchester City'nin ilk sırada yer aldığı listede ilk 30'a Türkiye'den iki takım girdi. Listede yer alan takımların sıralaması şöyle oldu:
1) Manchester City (İngiltere) - 401 Puan
2) Bayer Leverkusen (Almanya) - 355 Puan
3) Real Madrid (İspanya ) - 333 Puan
4) Atalanta (İtalya) - 320 Puan
5) Borussia Dortmund (Almanya) - 261 Puan
6) Atletico Madrid (İspanya) - 260 Puan
7) Bayern Münih (Almanya) - 258 Puan
8) Barcelona (İspanya) - 256 Puan
9) Inter (İtalya) - 251 Puan
10) Palmeiras (Brezilya) - 250 Puan
11) Fluminense FC (Brezilya) - 249 Puan
12) AS Roma (İtalya) - 248 Puan
12) Arsenal (İngiltere) - 248 Puan
14) Flamengo (Brezilya) - 246 Puan
14) PSG (Fransa) - 246 Puan
16) Liverpool (İngiltere) - 240 Puan
17) Al Ahly (Mısır) - 238 Puan
18) Sao Paulo (Brezilya) - 233 Puan
19) Milan (İtalya) - 228 Puan
20) Sporting Lisbon (Portekiz) - 226 Puan
20) Union Saint-Gilloise (Belçika) - 226 Puan
22) Botafogo (Brezilya) - 225 Puan
23) Olympiakos (Yunanistan) - 223,5 Puan
24) Club Brugge (Belçika) - 219,25 Puan
25) River Plate (Arjantin) - 217 Puan
26) Fiorentina (İtalya) - 216,5 Puan
27) Fenerbahçe (Türkiye) - 214.5 Puan
28) Galatasaray (Türkiye) - 211.5 Puan
77) Beşiktaş (Türkiye) - 151 Puan