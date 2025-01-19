Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılı verilerine dayanarak dünyanın en iyi futbol takımlarını sıraladı. Real Madrid, 411 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 226 puanla 37., Fenerbahçe ise 223 puanla 39. sırada yer aldı.

Türk takımları ilk 100'de

IFFHS’nin güncel sıralamasına göre, Türk futbolunun güçlü kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyanın en iyi 40 takımı arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Beşiktaş 88. sırada, İstanbul Başakşehir ise 87. sırada yer alarak Türk futbolunun uluslararası arenadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.



Real Madrid, geçmişte de 2000, 2002, 2014 ve 2017 yıllarında birinci sırada yer almıştı. Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City gibi takımlar ise ilk 10'da kendine yer buldu. Türk kulüpleri, listeye dört takımla girmeyi başardı ve bu durum, Türk futbolunun uluslararası başarılarını pekiştirdi.