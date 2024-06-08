Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi Taste Atlas, (Lezzet Atlası) dünyanın en iyi soslarını sıraladı. Listede haydari 18'inci sırada, cacık 33'üncü sırada cacık yer aldı. Acılı ezme listenin 58. sırasında kendine yer buldu.

İlk üçte yer alan soslar neler?

Lezzet Atlası'nda birinci sırayı ise Lübnan’ın sarımsak ezmesi olan Toum aldı.

Toum nasıl yapılır?

Bir havan ve havan tokmağı kullanılarak yavaşça ezilen bütün sarımsak dişlerinden yapılır. Bu işlem sırasında, alışılmadık, yumuşak bir dokuya sahip homojen bir sarımsak ezmesi oluşturmak için yağ (tercihen kanola gibi nötr bir yağ veya aromatik zeytinyağı) yavaşça eklenir.

Son olarak karışıma tuz ve limon suyu eklenerek sosa tuzlu bir tat ve fildişi rengi verilir. Toum, marinatlar, soslar ve dip soslar için kullanılır ve her yemeği zenginleştirebilir. Genellikle kızarmış tavuk, tavuk şiş veya tavuk shawarma gibi geleneksel yemeklerde tavukla birleştirilir, ancak aynı zamanda yaygın olarak sığır eti, kuzu eti veya keçi eti ile de birleştirilir.

Listenin ikinci sırasında Peru’dan Aji criollo sosu geliyor.

Aji criollo nasıl yapılır?

Sos, sarı aji biberi ve yağın birleşimiyle hazırlanan baharatlı bir Perulu salsadır. Sos genellikle hoş derecede baharatlıdır ancak aynı zamanda aşırı derecede sıcak ve baharatlı da olabilir, bu nedenle ilk kez tadarken dikkatli olunmalıdır.

Ajvar neden yapılır?

Sırp çeşnisi olan Ajvar (Leskovački domaći ajvar) Sırbistan’tan üçüncü sırada yer aldı.

Leskovac bölgesinden gelen, ajvar, yalnızca domaća kanija, kurtovska kapija ve palanačko čudo gibi yerel kırmızı biber çeşitlerinden üretilmektedir.