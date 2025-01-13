Dünyanın en kötü yemekleri, yorumlar ve puanlamalar sonucu belirlendi. TasteAtlas, dünyadaki en garip ve tartışmalı yemekleri sıraladı. Türkiye'den de bir yemek bu listeye girmeyi başardı.

Dünyanın en kötü 100 yemeği: Türkiye'den bir yiyecek listede!

Gelişen yemek kültürleri, lezzet eleştirmenleri tarafından dikkatle inceleniyor. Seyahat rehberi TasteAtlas, tüm dünyadan en garip ve sıradışı tatları listeleyerek, bu yemeklerin sıralamasını yaptı. Hangi yemekler en çok tepki topladı? İşte detaylar!

Türkiye'den "Kapuska" listede 67. sırada

Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında Türkiye’den de bir yemek yer alıyor. Türkiye'nin sevilen fakat tartışmalı yemeklerinden biri olan kapuska, 67. sırada kendine yer buldu. Kapuska, lahana ve soğanla yapılan bu geleneksel yemek, bazıları tarafından fakirlerin yemeği olarak kabul edilse de, zenginleştirildiğinde gurme lezzetlere dönüşebiliyor.  

1. Blodpalt / Finlandiya 

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Blodpalt Finlandiya

2. Bocadillo de Sardinas / İspanya 

Photbocadillo De Sardinas 

3. Calskrove / İsveç 

Calskrove

4. Angulas A La Cazuela / İspanya 

Angulas A La Cazuela

5. Jellied Eels / İngiltere  

Jellied Eels

6. Ramen Burger / Amerika

Ramen Burger

7. Chapalele / Şili 

Chapaleles 

8. Faves A La Catalana / İspanya 

Faves A La Catalana 

9. Thorramatur / İzlanda

Thorramatur

10. Kaeng Tai Pla / Tayland 

Kaeng Tai Pla

Türkiye’den ise kapuska yemeği 67’nci sırada listede bulunuyor. 

Kapuska

Muhabir: Sümeyra Erdoğuş