Her yıl düzenlenen "Mutlu Şehirler Endeksi"nin 2024 versiyonu yayımlandı. İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan bu araştırmada, şehirlerde yaşayanlara çevre, toplu ulaşım, yerel ekonomi, yerel yönetim ve genel yaşam kalitesi gibi konularda sorular soruldu. Gelen yanıtlara göre bir sıralama oluşturuldu.

Kuzey Avrupa Şehirleri Zirvede

Araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en mutlu şehri Danimarka'nın Aarhus kenti oldu. İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin ise üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk beşinde ayrıca İsveç'in Gothenburg ve Hollanda'nın Amsterdam şehirleri bulunuyor. Helsinki, Bristol, Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm de üst sıralarda yer aldı.

Türkiye'den Üç Şehir Listede

Türkiye'den de üç şehir listeye girdi. İstanbul, 197. sırada yer alarak bronz şehir kategorisinde değerlendirildi. İstanbul, Buenos Aires, Varşova ve Cape Town gibi şehirleri geride bırakırken, Doha, Kuala Lumpur, Zagreb ve Liverpool gibi şehirlerin gerisinde kaldı.

İzmir, 222. sırada yer alarak Braşov ve Malaga'nın gerisinde kalırken, Cidde ve Toronto gibi şehirleri geçti. Antalya ise listenin sondan beşinci sırasında yer alarak 246. sırada yer aldı. Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'dan şehirleri geride bıraktı.