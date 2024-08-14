1. 7 Upper Phillimore Gardens – 128 Milyon dolar

Londra'da bulunan bu 10 yatak odalı konak, bir zamanlar hazırlık okulu olarak hizmet veriyordu. Şimdi ise kapalı yüzme havuzu, sauna, spor salonu, sinema salonu ve panik odası gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Konağın içi mermer, altın ve paha biçilemez sanat eserleriyle kaplı. Şu anki sahibi ise Ukrayna'nın ikinci cumhurbaşkanının kızı, Olena Pinchuk.

2. Kensington Palace Gardens – 140 Milyon dolar

Londra'nın "Billionaires Row" olarak bilinen bölgesinde yer alan bu ev, yakında bir tenis kortu, sağlık merkezi ve otomobil müzesi gibi eklemelerle daha da lüks hale gelecek. Evin sahibi, İngiliz Premier Lig'de Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich.

3. Seven The Pinnacle – 155 Milyon dolar

Montana, ABD'de özel bir kayak ve golf topluluğu olan Yellowstone Kulübü'nün en büyük mülkü olan bu dağ evi, yerden ısıtmalı zemin, birden fazla havuz, spor salonu, şarap mahzeni ve kendi kayak asansörü gibi özelliklerle donatılmış. Sahipleri Edra ve Tim Blixseth, bu evde kışın tadını çıkarıyorlar.

4. Hearst Kalesi – 191 Milyon dolar

Kaliforniya'da bulunan bu görkemli kale, ünlü The Godfather filminde de kullanılmıştı. 27 yatak odası bulunan kale, geçmişte John ve Jackie Kennedy, Clark Gable ve Winston Churchill gibi ünlü isimleri ağırlamış. Şu anda ise William Randolph Hearst'in vasileri tarafından korunuyor.

5. Ellison Estate – 200 Milyon dolar

Kaliforniya'da 23 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bu mülk, on binadan oluşuyor ve içerisinde çay salonu, koi göleti ve hamam bulunuyor. Evin sahibi, Oracle'ın kurucu ortağı ve dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Larry Ellison.

6. 18-19 Kensington Palace Gardens – 222 Milyon dolar

Londra'nın en prestijli adreslerinden birinde yer alan bu saray, 12 yatak odası, Türk hamamı, kapalı yüzme havuzu ve 20 araçlık bir otopark ile donatılmış. Evin sahibi, dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal'in sahibi Lakshmi Mittal.

7. Four Fairfield Pond – 248,5 Milyon dolar

New York'ta 63 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan bu malikanede, 29 yatak odası, 39 banyo, basketbol sahası, bowling salonu, squash kortları, tenis kortları, üç yüzme havuzu ve 27 metre uzunluğunda bir yemek odası bulunuyor. Sahibi ise Renco Group'un sahibi Ira Rennert.

8. Villa Leopolda – 750 Milyon dolar

Fransa'da, 50 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bu villa, ticari büyüklükte bir sera, yüzme havuzu ve havuz evi, dış mekan mutfağı, helikopter pisti ve büyük bir misafirhane gibi özelliklere sahip. Evin sahibi ise Lily Safra.

9. Antilia – 1 Milyar dolar

Hindistan'da bulunan bu 27 katlı devasa bina, 400.000 metrekarelik bir alana sahip ve altı yer altı otoparkı, üç helikopter pisti ve binayı korumak için çalışan 600 personeli bulunuyor. Evin sahibi, Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani.

10. Buckingham Sarayı – 1,55 Milyar dolar

Kraliçe II. Elizabeth'in resmi ikametgahı olan Buckingham Sarayı, teknik olarak hala bir ev olarak sayılıyor. Saray, 19 devlet odası, 52 yatak odası, 188 personel odası, 92 ofis ve 78 banyo dahil olmak üzere 775 odadan oluşuyor. Sarayın değeri ise tam 1,55 milyar dolar.

Bu evler, lüks yaşamın zirvesini temsil ediyor. Ancak bu muhteşem yapılar, sadece sahipleri için değil, tüm dünya için hayranlık uyandırıcı yapılar olarak tarihe geçiyor.