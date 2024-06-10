Brezilya'da yaşayan Viatina-19 isimli inek, 4.2 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı ineği unvanını kazandı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. İri vücudu ve süt beyazı rengiyle dikkat çeken bu özel inek, sıkı güvenlik önlemleri altında korunuyor.

Uberaba şehrinin gururu

Minas Gerais eyaletindeki Uberaba şehrinde bir çiftlikte yaşayan Viatina-19, açık artırmada rekor fiyatla satıldı. Bölgedeki hayvancılar, bu devasa ineğin genetiğinin, Brezilya’nın dünya dana eti ihracatında daha da öne geçmesini sağlayacağına inanıyor. Viatina-19'un genetiğiyle yeni sığırlar üretilecek ve bu sayede üretim artırılacak.

Rekor fiyatla tarihe geçti

Bir önceki fiyat rekorunu üç katı farkla geride bırakan Viatina-19, 4.2 milyon dolara alıcı buldu. Bu yüksek satış fiyatı, hem Brezilyalı yetiştiricilerin hem de dünya genelindeki hayvancılık sektörünün dikkatini çekti.

Neden bu kadar değerli?

Viatina-19'un bu kadar yüksek fiyata satılmasının ardındaki sebep, genetik üstünlükleri ve Brezilya’nın et üretimindeki stratejik rolü. Bu inek, ülkenin dünya dana eti ihracatında lider konumunu güçlendirecek.