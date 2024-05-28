Henley Pasaport Endeksi'ne göre 118 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Türkiye, dünyanın en güçlü pasaportları arasında 54. sırada yer alırken, pasaport fiyatıyla dikkat çekiyor.

Türkiye pasaportu ne kadar?

Türkiye'de 10 yıllık pasaport almak isteyenler, güncel kurla 268 dolar (8 bin 623,30 TL) ödemek zorunda. Bu rakam, Türkiye'yi dünyanın en pahalı pasaportu yapan unsur olarak öne çıkıyor.

Peki, diğer ülkelerde pasaport fiyatları ne durumda?

Türkiye'yi takip eden en pahalı pasaportlar sırasıyla Meksika (234 dolar), Avustralya (228 dolar), ABD (167 dolar) ve Yeni Zelanda (128 dolar) olarak sıralanıyor. Avrupa ülkelerinde ise pasaport fiyatları daha makul seviyelerde seyrediyor. Örneğin, Fransa'da 94 dolar, Almanya'da 41 dolar, İtalya'da 126 dolar ve İspanya'da 33 dolar.

Pasaport fiyatları seyahat planlarınızı nasıl etkiler?

Pasaport fiyatları, özellikle sık seyahat edenler ve bütçesi kısıtlı olanlar için önemli bir faktör. Yüksek pasaport bedelleri, seyahat masraflarını artırarak planları etkileyebilir.