Washington Post yazarı Ishaan Tharoor’un analizine göre bu isimler arasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.

Netanyahu'nun Trump İle yakın ilişkisi

Yaklaşan seçimlerle birlikte Washington'da siyasi atmosferin değişmesi bekleniyor. Netanyahu'nun, Donald Trump ile çalışan üç dış politika danışmanıyla bir araya geldiği bildirildi. Trump, New York’taki dava sürecine rağmen seçimleri kazanabilir. Biden’ın aksine, Trump'ın Netanyahu ile daha uyumlu bir politika izlemesi muhtemel.

Netanyahu'nun stratejisi

Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde elde ettiği faydaları ikinci dönemde de bekliyor. Biden yönetiminin Gazze'nin yönetimi konusunda Filistin Yönetimi’ni destekleme çabalarını reddeden Netanyahu, Cumhuriyetçilerin davetlerine katılmayı tercih edebilir. Bu durum, Netanyahu'nun ABD-İsrail ilişkilerinde daha derin bir değişime yol açabilir.

Putin'in Trump'tan beklentileri

Netanyahu gibi Putin de Trump’ın zaferini bekliyor. Kremlin'in Ukrayna’daki yasadışı işgallerini pekiştirmek isteyen Putin, Trump’ın zaferinden fayda sağlayabilir. Trump ve ekibinin, Moskova ile Kiev arasında bir anlaşma üzerinde çalıştıkları bildirildi. Bu anlaşma, Ukrayna'nın bazı bölgelerini Rusya'ya bırakmayı içerebilir.

Trump'ın NATO ve Avrupa politikaları

Trump’ın Putin ile olan ilişkisi ve NATO’ya karşı tutumu, Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon, Trump'ın Putin ile olan ilişkisini ve NATO’ya karşı düşmanlığını eleştirerek, bu durumun ABD ve Avrupa güvenliği için tehlike arz ettiğini vurguladı.