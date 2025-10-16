Dünyanın en büyük sağlık ürünleri markalarından Johnson & Johnson, bebek pudrasında kansere yol açan madde bulunduğu iddiaları nedeniyle yargı önünde. İngiltere’de 3 binden fazla kişi, şirketin asbest içeren talk pudra ürünlerini bilerek sattığını öne sürerek dava açtı.

3 binden fazla aileden dava

İngiltere’de 3 binden fazla davacı, ABD merkezli Johnson & Johnson şirketinin talk bazlı bebek pudralarında asbest bulunduğunu ve bu ürünlerin kansere yol açtığını iddia etti.

Davalar, Londra Yüksek Mahkemesi’nde KP Law adlı hukuk bürosu tarafından açıldı.

Şirketin, 1965 ile 2023 yılları arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) gibi ciddi hastalıklara neden olan ürünleri bilerek satışa sunduğu ileri sürülüyor.

“Kansere neden olmadı” savunması

Johnson & Johnson’dan 2023 yılında ayrılan Kenvue UK, iddiaları reddederek ürünlerin asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını savundu.

Şirket yetkilileri, talk bazlı pudraların güvenli olduğunu ve uzun yıllardır dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanıldığını belirtti.

ABD’de rekor tazminat kararı

Johnson & Johnson, geçtiğimiz hafta Kaliforniya’da benzer bir dava sonucunda 966 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu karar, şirketin tarihindeki en yüksek tazminat davalarından biri olarak kayda geçti.

Şirket, ABD’de de talk bazlı ürünlerini kullandıktan sonra kansere yakalandıklarını öne süren çok sayıda kişi tarafından dava ediliyor.

Satış durduruldu, formül değişti

Johnson & Johnson, 2020 yılında ABD’de, 2023 yılında ise dünya genelinde talk bazlı bebek pudrası satışını durdurdu. Şirket, ürünü mısır nişastası bazlı yeni formül ile piyasaya sürdü.