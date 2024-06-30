Dünyanın en uzun boylu insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen ile karşılaşan sosyal medya fenomeni Hikmet Ulucan, nam-ı diğer Hiko Baba, şaşkınlık dolu anlar yaşadı. Sultan Kösen'i karşısında gören Hiko Baba'nın bu anları, sosyal medya kullanıcılarını hem şaşırttı hem de güldürdü.

Viral oldu

Hiko Baba, kısa sürede viral olan videosunda Sultan Kösen'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşerek komik ve samimi tepkiler verdi. Videoda, “Bu kadar uzun olacağını hiç tahmin etmemiştim!” diyen Hiko Baba'nın şaşkınlığı ve eğlenceli halleri, izleyenlerin yüzünde bir gülümseme bıraktı.

Mardinli Sultan Kösem, Hiko Babanın üzerine doğru yürüyümeye başlayınca kısa süreli bir korku yaşıyor. pic.twitter.com/m5bGYXhvAP — SHORT NEWS (@NEWSSHORTT) June 29, 2024