Dünyanın en uzun rüzgar enerjili kargo gemisi olan Neoliner Origin, İstanbul’un Tuzla Limanı'nda düzenlenen törenle denize indirildi. 136 metre uzunluğunda olan bu dev gemi, rüzgar gücüyle hareket ederek deniz taşımacılığındaki karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Çevre dostu taşımacılığın geleceği

Fransız Neoline şirketi tarafından tasarlanan ve Türk tersanesi RMK Marine tarafından inşa edilen Neoliner Origin, iki direği ve 3.000 metrekarelik yelkenleriyle 5.300 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Neoline’in başkanı Jean Zanuttini, geminin yakıt tüketimini geleneksel gemilere kıyasla beş kat azaltabileceğini belirtti.

Yeşil dönüşüm için önemli bir adım

Fransa Kamu Yatırım Bankası (BPI) ve Fransız denizcilik şirketi CMA-CGM tarafından desteklenen bu yenilikçi projeyle deniz taşımacılığının çevreye verdiği zarar en aza indirilmeye çalışılıyor. Neoliner Origin, 2025 yazında Türkiye’den ayrılarak Fransa’nın Saint-Nazaire limanına uğrayacak ve ardından Kuzey Amerika’ya doğru ilk ticari rotasına çıkacak.

Deniz taşımacılığında sera gazı emisyonlarına karşı mücadele

Deniz taşımacılığı küresel sera gazı emisyonlarının %3’ünden sorumlu olurken, Neoliner Origin gibi projeler sektörde yeşil dönüşümün önünü açıyor. Türk tersanesi RMK Marine, bu devrim niteliğindeki geminin ardından benzer ikinci bir geminin yapımına başlayacak.