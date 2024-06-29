Retro severlerin ilgisini çekecek bu cihazın fiyatı ve özellikleri ise oldukça dikkat çekici.

Retro teknolojiye ilgi büyük

Pocket 386, kısa bir süre önce piyasaya sürülerek dünyanın en yavaş bilgisayarı unvanını hızla ele geçirdi. 40 yıl önce piyasaya sürülen 40MHz 386 SX çip ile donatılan cihaz, Windows 95 işletim sistemiyle çalışıyor ve Doom ile Commander Keen gibi klasik oyunları oynatma yeteneğine sahip.

Transparan ve siyah renk seçenekleri

Pocket 386, transparan ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Cep boyutundaki bu cihaz, retro oyun severler için nostaljik bir deneyim sunuyor. Cihazın tasarımı, 90’ların nostaljisini yaşatırken, 8MB DRAM, değiştirilebilir ekran kartı ve 7 inçlik IPS LCD ekran gibi modern özelliklere de sahip.

Retro oyun severler için ideal

Retro oyunlara olan ilgi günümüzde oldukça yüksek. AAA kalitesindeki modern yapımlar milyonlarca satış rakamlarına ulaşsa da, retro severler eski oyunları deneyimlemek için emülatörlere yöneliyor. Pocket 386, bu ihtiyacı karşılayarak kullanıcılarına nostaljik bir oyun deneyimi sunuyor.

Satış fiyatı ve özellikler

Pocket 386’nın satış fiyatı 187 dolar (yaklaşık 6.120 TL) olarak belirlendi. Cihaz, 16:9 ve 4:3 en boy oranları arasında geçiş yapabilme özelliği ile esnek bir kullanım sunuyor. Ayrıca, cihazın 7 inçlik IPS LCD ekranı, kullanıcılarına net ve canlı görüntüler sağlıyor.