Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte çıktığı tatilde, arkadaşlarıyla birlikte Marmaris-Datça yolundaki lüks bir restoranda dudak uçuklatan bir hesap ödedi.

Lüks restoranda rekor hesap

Bezos, Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemekler sunan lüks bir restoranda, arkadaşlarıyla birlikte yediği yemek için tam 100 bin Euro, yani yaklaşık 3,5 milyon TL hesap ödedi. Bu astronomik hesap, sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı.

Ultra lüks yat "Koru" ile Bodrum'da

Jeff Bezos, tatil için Türkiye sahillerini tercih eden ünlülerden biri olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde 500 milyon dolarlık "Koru" adlı ultra lüks yatıyla Bodrum'a demirleyen Bezos, yatında nişanlısı Lauren Sanchez ve yakın dostlarını ağırladı. Ultra lüks yat, sahip olduğu donanımlarla adeta bir yüzen saray niteliğinde.

Jeff Bezos, Türkiye'ye ilk kez gelmiyor. 136 metrelik diğer ultra lüks yatı "Flying Fox", bu yılın Şubat ayında Fethiye'ye demir atmıştı. Dünyanın en büyük yatlarından biri olan "Flying Fox", Fethiye iskelesinde tam 600 bin litre yakıt alarak gündeme gelmişti. Bu yat, geniş yüzme havuzu, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları gibi lüks olanaklarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, iki helikopter pisti ve 22 misafiri ağırlayabilen 11 kabini bulunuyor.