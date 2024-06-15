Avustralya ve Çin'den bir araştırma ekibi, Dünya yüzeyine ilk tatlı su damlacıklarının yaklaşık 4 milyar yıl önce düştüğünü ortaya koydu. Bu çığır açıcı keşif, antik zirkon kristallerinde hapsolmuş oksijen izotopları kullanılarak yapıldı.

Önceki tahminlerin değişmesi

Önceki tahminler, Dünya yüzeyine ilk tatlı su damlacıklarının 350 milyon yıl önce düştüğünü öngörüyordu. Ancak, Curtin Üniversitesi'nden jeolog Hamed Gamaleldien ve ekibinin yürüttüğü yeni araştırmalar, bu tahminleri tamamen değiştirdi. Araştırma, Batı Avustralya'daki Jack Hills bölgesinde bulunan zirkon kristallerine dayanıyor. Bu bölge, Dünya'nın kabuğundan günümüze kadar gelen en eski malzemeyi barındırıyor ve yaklaşık 4,4 milyar yıldır hemen hemen hiç değişmeden özünü korumuş durumda.

"Antik zirkon kristallerinin evi"

Jack Hills'deki zirkon kristallerinde bulunan oksijen izotopları, Dünya'nın en eski yağmurlarının kanıtını sunuyor. Gamaleldien, "Zirkon kristallerindeki yaş ve oksijen izotoplarını inceleyerek, dört milyar yıl öncesine kadar uzanan hafif izotopik imzalar bulduk," dedi. Bu kristaller, sadece manto altında oluşmuş ve taze suya maruz kalmış olmaları durumunda mümkün olan "aşırı izotopik olarak hafif" bileşimlere sahip.

Zirkon kristallerinde oksijen izotopları

Bu keşif, Dünya'nın dört milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı olduğu teorisini zorlayan bir bulgu olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, bu dönemde Dünya'daki su döngüsünün gerçekleştiğini düşünüyor. Araştırmanın ortak yazarı Hugo Olierook, bulguların yaşamı başlatan koşulların sanılandan daha önce gerçekleştiğine işaret ettiğini belirtiyor. Olierook, "Bu keşif, sadece Dünya'nın erken tarihine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda kara kütleleri ve tatlı suyun, gezegenin oluşumundan sonraki 600 milyon yıl içinde yaşamın gelişmesi için zemin hazırladığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tatlı su damlasının önemi

Önceki araştırmalar, Dünya'nın kabuğunun bir okyanusun altında olduğu ve en eski karasal yaşam formlarının 3,48 milyar yıllık stromatolitler olduğu düşüncesini destekliyordu. Ancak bu yeni araştırma, kuru arazi, tatlı su rezervuarları, su döngüsü ve hatta yaşamın düşündüğümüzden çok daha erken ortaya çıktığını öne sürüyor. Ayrıca, "erken soğuk Dünya" teorisini de güçlendiriyor. Bu teori, Dünya'nın erimiş kaya denizinin bir kabuk haline gelmesinden kısa bir süre sonra, sıvı su, okyanuslar ve bir hidrosfere ev sahipliği yapacak kadar soğuduğunu öne sürüyor.