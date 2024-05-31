İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen üniversiteleri, NAFSA'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üniversiteler ile uluslararası yükseköğretim kurumlarını buluşturan "Study in Türkiye İş Birliği Yemeği"ne farklı ülkelerden 90'a yakın üniversite temsilcisi katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan Bilgi Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana uluslararası işbirliklerine önem veren, yurt dışı bağlantıları güçlü bir üniversite olduğunu belirtti.

Diğer üniversitelerle uluslararasılaşma hedefleri için böyle bir etkinlikte buluştuklarını aktaran Yazgan, "Tüm dünyadan üniversitelerle işbirliklerimizi geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

Yazgan, 50'ye yakın ülkede 260'ı aşkın önde gelen üniversiteyle işbirliklerinin bulunduğunu söyledi.

Toplam öğrencilerinin yüzde 10'undan fazlasının uluslararası öğrencilerdin oluştuğunu vurgulayan Yazgan, "Üniversitelerin uluslararası kalite standartlarında eğitim vererek uluslararası işbirliklerini geliştirmesinin ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararası hedeflerini gerçekleştirmesinde önem taşıdığına inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Etkinlikte DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Washington Uluslararası Eğitim Konferansı Başkanı William Fish, Tükiye Maarif Vakfı ABD Temsilcisi Ahmet Celal Özdemir, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı da söz aldı.

Her yıl düzenlenen uluslararası eğitim zirvesi NAFSA Konferansı ve Fuarı, bu yıl 28-31 Mayıs'ta ABD'nin New Orleans kentinde, 50'ye yakın ülkeden 350'yi aşkın yükseköğretim kurumunun katılımıyla gerçekleştirildi.