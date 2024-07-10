Dünyanın önde gelen vize, pasaport ve konsolosluk hizmetleri sağlayıcılarından BLS International Services, Türkiye merkezli iDATA ve bağlı ortaklıklarının %100 hissesini satın aldı. BLS, bu satın almayı BLS International FZE adlı yan kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirdi. İşlemin toplam değeri yaklaşık 720 crore Rs (yaklaşık 2 milyar 838 milyon TL) olarak açıklandı.

BLS International'ın genişleme planları

BLS International, bu satın almanın şirketin küresel operasyonel ayağını genişleteceğini ve hükümetlerle olan ilişkilerini güçlendireceğini belirtti. BLS International'ın Yönetim Kurulu Ortak Genel Müdürü Shikhar Aggarwal, bu stratejik hamlenin BLS'nin güvenilirlik, şeffaflık ve verimlilik değerlerini pekiştireceğini vurguladı​.

iDATA'nın rolü ve finansal performansı

iDATA, 15'ten fazla ülkede bulunan 30'dan fazla Vize Başvuru Merkezi (VAC) aracılığıyla Almanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti gibi hükümetlere vize ve konsolosluk hizmetleri sağlıyor. 2023 yılı itibarıyla iDATA, yaklaşık 1 milyar TL gelir ve 567 milyon 794 bin TL FAVÖK elde etti​​.

Danışmanlar ve yasal destek

Bu işlemde BLS International'a PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye ve Lagrange Point Advisors LLP, Mumbai danışmanlık hizmeti verdi. Yasal danışmanlık ise Dentons Link Legal, Hindistan ve Balcıoğlu Selçuk Ardiyok Keki Avukatlık Ortaklığı (BASEAK), Türkiye tarafından sağlandı​.