





Dünya tarihi, servetleriyle sadece yaşadıkları dönemi değil, gelecek kuşakları da etkileyen olağanüstü zenginliklere sahip insanlarla doludur. Bu kişiler, sahip oldukları mali güçle toplumları, ekonomileri ve hatta politikaları yönlendirdiler. Tarihin en zengin 10 kişisi listesi, sadece paranın değil, aynı zamanda gücün ve etkileyici yaşam öykülerinin de yansımasıdır.

1. Mansa Musa (1280-1337)

Mali İmparatorluğu'nun efsanevi hükümdarı Mansa Musa, tarihin en zengin insanı olarak kabul ediliyor. Sahip olduğu altın rezervleri o kadar büyüktü ki, 1324'te gerçekleştirdiği Hac ziyareti sırasında dağıttığı altınlar nedeniyle bölgesel ekonomilerde enflasyona neden oldu. Musa'nın serveti, bugün bile tam olarak değerlendirilemeyecek bir büyüklükte.

2. John D. Rockefeller (1839-1937)

Amerikalı petrol kralı John D. Rockefeller, modern tarihin en zengin insanlarından biri olarak bilinir. Standard Oil Company'nin kurucusu olan Rockefeller, petrol sektöründe devrim yaratarak devasa bir servet elde etti. Servetinin bugünkü değeri yaklaşık 400 milyar dolara ulaşabilir.

3. Andrew Carnegie (1835-1919)

Çelik endüstrisinin devi Andrew Carnegie, sanayi devriminin en önemli figürlerinden biridir. Carnegie Steel Company'nin satışıyla elde ettiği servet, hayırseverliğiyle de tanınan Carnegie'yi tarihin en zenginleri arasına soktu. Servetini büyük ölçüde kütüphane, üniversite ve araştırma enstitüleri kurmak için kullandı.

4. Augustus Caesar (M.Ö. 63-M.S. 14)

Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru Augustus Caesar, dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü ve zengin liderlerinden biriydi. Augustus’un sahip olduğu servet, Roma İmparatorluğu’nun geniş topraklarından ve vergilerinden kaynaklanıyordu. Onun döneminde Roma, altın çağını yaşadı.

5. Jakob Fugger (1459-1525)

Avrupa'nın Orta Çağ'daki en zengin insanı olarak bilinen Jakob Fugger, Fugger ailesinin lideri olarak ticaret ve bankacılıkta büyük bir imparatorluk kurdu. Avrupa'nın finans merkezi haline gelen Fugger, krallara borç verecek kadar güçlüydü. Onun serveti, Avrupa siyasetini ve ekonomisini yönlendirdi.

6. Joseph Stalin (1878-1953)

Sovyetler Birliği'nin lideri Joseph Stalin, devletin başında olmasının getirdiği mutlak güç sayesinde dünyanın en zengin liderlerinden biri oldu. Stalin’in kontrolündeki Sovyet ekonomisi, onun kişisel serveti olarak görülebilir. Stalin, devasa bir askeri gücü ve geniş toprakları yönetti.

7. Akbar I (1542-1605)

Babür İmparatorluğu'nun büyük hükümdarı Akbar I, Hindistan'ı yönetirken muazzam bir servet elde etti. İmparatorluğun zenginlikleri, altın, mücevher ve geniş tarım arazilerinden kaynaklanıyordu. Akbar, sanatı ve kültürü desteklemesiyle de bilinir.

8. William the Conqueror (1028-1087)

İngiltere'nin fethiyle tanınan William the Conqueror, elde ettiği topraklar ve savaş ganimetleri sayesinde büyük bir servet sahibi oldu. Norman İstilası sonrası İngiltere'nin neredeyse tamamını kontrol eden William, Avrupa'nın en güçlü hükümdarlarından biri olarak tarihe geçti.

9. Osmanlı Sultanı Süleyman I (1494-1566)

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarına ulaştığı dönemde hükümdarlık yaparak devasa bir servet kazandı. Zenginliğinin kaynağı, imparatorluğun geniş topraklarından elde edilen vergi gelirleri, haraçlar ve ticaret gelirleriydi.

10. Genghis Khan (1162-1227)

Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Genghis Khan, dünyanın en büyük kara imparatorluğunu kurarak devasa bir zenginlik elde etti. Khan’ın serveti, fethettiği topraklardan elde ettiği ganimetler ve haraçlarla desteklendi. Tarihteki en geniş imparatorluklardan birini yöneten Genghis Khan, tarihin en zengin hükümdarlarından biri olarak kabul edilir.