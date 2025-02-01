Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA tarafından yapılan analizlere göre, 2024 YR4 adı verilen asteroidin 22 Aralık 2032'de gezegenimize tehlikeli bir şekilde yaklaşabileceği belirlendi. Bu gelişme, bilim dünyasında endişe yaratırken, uzmanlar kesin sonuçlar için yeni verilerin beklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Endişelenmeli miyiz?

Arizona Üniversitesi'nden asteroit uzmanı David Rankin'e göre, %1,3'lük çarpma ihtimali düşük olsa da ciddiye alınmalı. "Bu, tamamen görmezden gelinecek bir risk değil ancak uykuları kaçıracak kadar da kritik bir tehdit oluşturmuyor" diyen Rankin, yeni verilerle bu ihtimalin sıfıra düşebileceğini söyledi.

NASA'nın ATLAS gözlem sistemi tarafından 27 Aralık 2024'te keşfedilen 2024 YR4, 130 ila 330 metre çapında. Bilim insanlarına göre, eğer bu asteroit Dünya'ya çarparsa bölgesel bir felakete yol açabilecek güce sahip.

2024 YR4, Dünya'ya en yakın geçişini 17 Aralık 2028'de gerçekleştirecek. Bu süreçte radar sistemleriyle detaylı analizler yapılarak, 2032 yılında gerçekleşebilecek olası bir çarpışma riskinin tamamen ortadan kalkıp kalkmayacağı kesinleştirilecek.

Eğer çarparsa ne olur?

Uzmanlara göre, 2024 YR4 bir kente çarptığı takdirde büyük bir yıkıma neden olabilir. Okyanusa düşmesi halinde ise dev tsunamiler oluşturabilir. Tunguska Olayı'na benzer bir felakete sebep olabileceği belirtiliyor. 1908 yılında Sibirya'da meydana gelen Tunguska Olayı, yüz binlerce ağaçı devirmiş ve büyük bir yüzeyi etkileyen patlamalara neden olmuştu.

NASA ve uzay ajansları ne yapabilir?

Bilim insanları, tehdit kesinleşir ise asteroidin rotasını değiştirmek için bir uzay aracını çarpışma yöntemiyle kullanabileceğini belirtiyor. NASA, benzer bir testi DART (Double Asteroid Redirection Test) misyonuyla başarıyla gerçekleştirmişti. Ancak bu yöntem başarısız olursa, tehlike altındaki bölgelerde tahliye planları devreye sokulabilir.