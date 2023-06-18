Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliğine bağlı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği 3 şüpheliyi takibe aldı. Polis, takibe aldığı otomobili sabah saatlerinde Denizli Karayolu üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren takip sonucu otomobil durdurularak arama yapıldı. Otomobilde satışa hazır halde 50 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 395 TL para ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ümmet Ö. (20), Emre G. (19) ve Ahmet S. (27) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede Ahmet S., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest kaldı.