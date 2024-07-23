Ankara'da, dur ihtarına uymayan iki şüpheli, polis ekiplerinin lastiklerine ateş etmesiyle durduruldu. Araçta yapılan aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Aramalarda yabancı madde ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan’ın Törekent Mahallesi’nde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, aracı durdurmak için lastiklerine kontrollü ateş açtı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 99,85 gram sentetik kannabinoid ve 24 bin 900 lira para ele geçirildi. Araç kiralık olup, şüpheliler A.G.A. ve E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.