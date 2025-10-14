İstanbul Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce ağaca ardından İETT durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen bir kişi yaralandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki ağaca, ardından İETT durağına çarptı.

Kazada durakta bekleyen Yüksel K., araçtan kaçmaya çalışırken ayağından yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki İETT durağında meydana geldi.

Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce ağaca çarptı, ardından durakta bekleyen yolcuların bulunduğu alana savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Yüksel K.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören Hakan Bilgin, olay anını şöyle anlattı:

“Dernek binamızda toplantı yapıyorduk, dışarıdan büyük bir ses geldi. Baktığımızda ortalık çok kötüydü. Araç makas atarak ilerlerken önce ağaca, sonra durağa çarpıyor. Bir vatandaş yaralandı, ayağında çatlak var. TÜDAK ekibi olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Durağın kalabalık olduğunu düşünürsek, ağaç olmasaydı ölü ve yaralı sayısı daha fazla olabilirdi.”