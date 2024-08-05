ABD'de açıklanan son ekonomik veriler, resesyon endişelerini güçlendirdi. Tarım dışı istihdam artışı sadece 114 bin olarak gerçekleşirken, haziran ayı verisi de 179 bine revize edildi. Bu veriler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini artırdı. Fed’in piyasalardaki endişeleri yatıştırmak amacıyla acil toplantı yapabileceği yönünde spekülasyonlar bulunuyor.

Asya ve Avrupa pazarlarında düşüşler

Asya pazarları: Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 12, Güney Kore’de ise yüzde 8,5 değer kaybetti.

Avrupa pazarları: Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600, açılışta yüzde 2,5’ten fazla düştü.

Devlet tahvillerinde düşüşler

Resesyon endişelerinin artması, devlet tahvillerine olan ilgiyi artırdı ve tahvil faizleri birçok ülkede düştü:

ABD:

10 yıllık Hazine tahvil faizleri 9 baz puan gerileyerek yüzde 3,68'e düştü, bu seviye 26 Haziran 2023’ten bu yana en düşük seviyedir.

2 yıllık Hazine tahvil faizi yüzde 3,79’a indi.

İngiltere:

10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4 seviyelerinde yatay seyir izlerken, 2 yıllık tahvil faizleri 30 baz puan azalarak yüzde 4,26 oldu.

Almanya:

10 yıllık tahvil faizleri 4 baz puan azalarak yüzde 2,12’ye geriledi, bu seviye ocak ayından bu yana en düşüğüdür.

2 yıllık tahvil faizleri 12 baz puan azalarak yüzde 2,24’e indi.

Fransa:

10 yıllık tahvil faizleri yatay seyirle yüzde 2,95 seviyelerinde kaldı.

İspanya:

10 yıllık tahvil faizleri 7 baz puan azalarak yüzde 3,08’e geriledi.

2 yıllık tahvil faizleri yatay seyirle yüzde 2,94 seviyelerinde bulunuyor.

İtalya:

10 yıllık devlet tahvilleri yatay seyirle yüzde 3,61 oldu.

2 yıllık tahvil getirileri 4 baz puan azalarak yüzde 2,95’e indi.

Japonya:

10 yıllık devlet tahvil getirileri 18 baz puan düşüşle yüzde 0,784 oldu.

Ülkenin 3 yıllık tahvillerinde düşüş 15 baz puanı buldu.

Çin:

10 yıllık tahviller yüzde 2,11 ile yatay seyrederken, 1 yıllık tahvillerde gerileme yüzde 4 baz puana ulaştı.