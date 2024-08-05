ABD'de yayınlanan ekonomik veriler, küresel emtia piyasalarını ilgilendiren önemli gelişmelere yol açtı. Tarımsal verim verilerinin beklentilerinin altında kalması ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, emtia fiyatlarında belirgin bir düşüşe neden oldu.

ABD istihdam verileri ve resesyon endişeleri

Tarım dışı istihdam: 114 bin (Beklentinin oldukça altında)

İşsizlik oranı: yüzde 4,3 (Ekim 2021'den bu yana en yüksek düzeyde)

Saatlik kazançlar: yüzde 0,2 (Öngörülerin altında)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik sinyaller vermesi ve harcama faizlerinde gözlenen gerileme, değerli madenlerin fiyatlarını destekledi. Ancak durgunluk endişeleri ve zayıf ekonomik veriler, küresel çapta bir düşüşe yol açtı.

Emtia fiyatlarındaki değişimler

Kıymetli metaller

Altın: yüzde 2,3artış

Gümüş: yüzde 2,2artış

Platin: yüzde 2,1artış

Paladyum: yüzde 1

Temel metaller

Bakır: yüzde 0,5artış

Nikel: yüzde 3,1artış

Kurşun: yüzde 2,2 düşüş

Çinko: yüzde 0,6 düşüş

Alüminyum: yüzde 1,1

Enerji

Brent petrol: yüzde 3 düşüş

Doğal gaz: yüzde 1,4 indirim

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıya neden oldu. Çin'de GSYH'deki artışın beklentilerinde kalması ve perakende satışlarının yavaş artışını göstermesi, emtia fiyatlarındaki artışı destekledi.

Chicago Ticaret Borsası

Buğday: yüzde 3,2 artış

Mısır: yüzde 1,5 düşüş

Soya fasulyesi: yüzde 1,9 düşüş

Pirinç: yüzde 1,9

Kıtalararası değişim

Pamuk: yüzde 0,5 artış

Kahve: yüzde 0,1 artış

Şeker: yüzde 1,4 düşüş

Kakao: yüzde 5,7 düşüş

Petrol fiyatlarındaki düşüş, mısır fiyatlarının yapısına da neden oldu. Tarım grupları karışık bir seyir izlenirken, genel talep endişeleri fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.