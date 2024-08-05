ABD'de yayınlanan ekonomik veriler, küresel emtia piyasalarını ilgilendiren önemli gelişmelere yol açtı. Tarımsal verim verilerinin beklentilerinin altında kalması ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, emtia fiyatlarında belirgin bir düşüşe neden oldu.
ABD istihdam verileri ve resesyon endişeleri
Tarım dışı istihdam: 114 bin (Beklentinin oldukça altında)
İşsizlik oranı: yüzde 4,3 (Ekim 2021'den bu yana en yüksek düzeyde)
Saatlik kazançlar: yüzde 0,2 (Öngörülerin altında)
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik sinyaller vermesi ve harcama faizlerinde gözlenen gerileme, değerli madenlerin fiyatlarını destekledi. Ancak durgunluk endişeleri ve zayıf ekonomik veriler, küresel çapta bir düşüşe yol açtı.
Emtia fiyatlarındaki değişimler
Kıymetli metaller
Altın: yüzde 2,3artış
Gümüş: yüzde 2,2artış
Platin: yüzde 2,1artış
Paladyum: yüzde 1
Temel metaller
Bakır: yüzde 0,5artış
Nikel: yüzde 3,1artış
Kurşun: yüzde 2,2 düşüş
Çinko: yüzde 0,6 düşüş
Alüminyum: yüzde 1,1
Enerji
Brent petrol: yüzde 3 düşüş
Doğal gaz: yüzde 1,4 indirim
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıya neden oldu. Çin'de GSYH'deki artışın beklentilerinde kalması ve perakende satışlarının yavaş artışını göstermesi, emtia fiyatlarındaki artışı destekledi.
Chicago Ticaret Borsası
Buğday: yüzde 3,2 artış
Mısır: yüzde 1,5 düşüş
Soya fasulyesi: yüzde 1,9 düşüş
Pirinç: yüzde 1,9
Kıtalararası değişim
Pamuk: yüzde 0,5 artış
Kahve: yüzde 0,1 artış
Şeker: yüzde 1,4 düşüş
Kakao: yüzde 5,7 düşüş
Petrol fiyatlarındaki düşüş, mısır fiyatlarının yapısına da neden oldu. Tarım grupları karışık bir seyir izlenirken, genel talep endişeleri fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.