İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi için durdurma kararı aldı. Karar, kongreye yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle alındı. Mahkeme yazısında, “24 Eylül 2025’te yapılması planlanan kongre, tedbir kararımıza aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

Kongre başladı

Karara rağmen CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi saat 11.00’de başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de salona gelerek kongreye katıldı. Divan başkanlığını Gökan Zeybek’in üstlendiği kongrede, katılımcılara hitaben “Asla yalnız değilsiniz. Umut burada, İstanbul İl Kongresi’nde” sözleriyle konuşma yapıldı.

Kongreyi durdurmak için heyet salona girdi

Kongrenin başlamasından yaklaşık bir saat sonra mahkeme kararının uygulanması için heyet salona geldi. CHP’liler ile heyet arasında görüşmeler sürerken, kongrenin akıbeti YSK’nın kararına bağlandı.

YSK saat 13:30’da toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu, mahkemenin durdurma kararını görüşmek üzere 13:30’da toplanacak. Kurulun açıklama yapması bekleniyor.

Gürsel Tekin oy kullanmayacak

Kongrede yalnızca ilçe kongrelerinde seçilen delegeler oy kullanacak. İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacak.