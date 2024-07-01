ANKARA (AA) - Durgunsu Kano Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Bratislava kentinde yapılan organizasyonda 36 ülkeden 812 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Türkiye'yi gençler K2 1000 metre ve 500 metre kategorilerinde Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta ikilisi temsil etti.

Milliler, 1000 metre kategorisi A final yarışında gümüş, 500 metre kategorisi A final mücadelesinde de bronz madalya kazandı.

Yarışları; Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Başkan Vekili Burhanettin Hacıcaferoğlu, antrenörler; Andrei Shantarovich, Çağrıbey Yıldırım ve Ahmet Ufuk Özcan da izledi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, başarılı olan sporcuları ve emeği geçen antrenörleri kutladı.