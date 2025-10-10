Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun çalışma başlattığını açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi TFF gündeminde

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun çalışma başlattığını duyurdu. Özbek, konunun sadece kulüp bazlı değil, Türk futbolunun genelini ilgilendiren bir mesele olduğunu vurguladı.

Başkan Özbek, şunları söyledi:

"Kerem Aktürkoğlu’yla ilgili Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama aleniyet kazanmıştır. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tek tip sözleşmeyle ilgili hassas olduğunu belirtti ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Konu sadece Türkiye çerçevesinde tartışılan bir konu değil; FIFA nezdinde de benzer uygulamalar var. İngiltere ve Fransa’da yaşanan müeyyideler örnek gösterilebilir. Konuyla ilgili TFF şimdiden çalışma başlattı ve bundan sonrasını izleyeceğiz."

Özbek, söz konusu konunun sadece A ve B takımlarıyla sınırlı olmadığını, şampiyonluk, kümede kalma yarışı ve harcama limitleri gibi tüm Türk futbolunu ilgilendiren meseleler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özbek’in açıklamalarına göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tek tip sözleşmelerin uygulanması ve FIFA ile uyumlu hale getirilmesi konusunda hassas. Ayrıca İngiltere ve Fransa örnekleri, federasyonun benzer durumlarda uygulayacağı yaptırımların temelini oluşturuyor.