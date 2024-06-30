Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile beraber, kurucularından olduğu Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada konuşan Başkan Ömer Günel, “Dursun Özbek’i Kuşadası’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kuşadası'nda Kaymakam İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Galatasaraylılar Derneği üyelerinin düzenlediği toplantının konuğu oldu. Toplantıda Özbek, dernek üyeleri ve Galatasaraylı taraftarların sorularını yanıtladı. Galatasaray’ın Florya’dan çıktığını, gelecek sezonu Kemerburgaz’daki yeni tesiste karşılayacağını belirten Özbek, takımın başarısı için bu yıl da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Dursun Özbek’i Kuşadası’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Dursun Başkanımızla birlikte kurucularından olduğum Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği’nde üyelerimizle bir araya gelerek keyifli bir buluşma gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. Kongre üyesi de olduğum Galatasaray, bu yıl çok önemli bir şampiyonluk daha elde etti. Ben tüm Galatasaray yönetimi ve futbolcularını bir kez daha tebrik etmek istiyorum” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, “Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği bugüne kadar Türkiye’de ziyaret ettiklerim içerisinde gerçekten en iyi olanlardan bir tanesi. Kuşadası’nda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bizim yapmak istediğimiz Türk sporuna bir fayda sağlamak ve Galatasaray’ı layık olduğu seviyeye çıkartmaktır. Kaymakam İbrahim Keklik, Belediye Başkanı Ömer Günel ve Dernek Başkanımız Barış Salbaş’a misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.