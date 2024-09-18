Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle: "Bu dönemde yaklaşık 5,5 milyar liralık dönem sonu kârına ulaşmış bulunuyoruz. Bu kâr Galatasaray tarihinde bir rekor. Yaklaşık 200 milyon lira olan spor gelirleri, 2 milyar liranın üzerine çıktı. 17 milyon euro olan sponsorluk gelirinin 60 milyon euroya çıkmasıyla bu kâr oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın çok önemli bir rekor olduğunu düşünüyorum.

Son dönemde tartışılan sponsorluk anlaşması için ise Dursun Özbek," Kulübümüz 40'tan fazla kurumla işbirliği yapmıştır. Bunlar özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarlarını koruyarak son kararı vereceğiz" diye konuştu.

Futbol takımıyla ilgili de konuşan Özbek: Son iki senenin şampiyonu, bu senenin lideri bir futbol takımımız var. Amatör branşlarda sayısız kupa, madalya var. Mağazacılıkta çok iyi gidiyoruz. 1 milyon forma hedefimiz var, sezon başladığından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2000 forma atıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 milyon lira. Geçen senenin iki misli bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz.