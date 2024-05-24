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Kazanın etkisiyle, Erzan'ın adliyeye ulaşması biraz gecikti. Ancak 1 saatlik gecikmenin ardından Erzan, adliyeye getirilerek duruşmanın devam etmesine başlandı.

Olay, Büyükçekmece 'de gerçekleşti. Seçil Erzan 'ın bulunduğu araca, seyir halindeyken yoldan sıçrayan bir taş çarptı ve aracın ön camı patladı. Şans eseri yaralanma olmazken, kazanın ardından Erzan hemen başka bir cezaevi aracına nakledildi.

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Cezaevi nden duruşma için getirilen Erzan'ın içinde bulunduğu araç , seyir halindeyken kaza geçirdi.

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