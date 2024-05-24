Cezaevinden duruşma için getirilen Erzan'ın içinde bulunduğu araç, seyir halindeyken kaza geçirdi.
Olay, Büyükçekmece'de gerçekleşti. Seçil Erzan'ın bulunduğu araca, seyir halindeyken yoldan sıçrayan bir taş çarptı ve aracın ön camı patladı. Şans eseri yaralanma olmazken, kazanın ardından Erzan hemen başka bir cezaevi aracına nakledildi.
Kazanın etkisiyle, Erzan'ın adliyeye ulaşması biraz gecikti. Ancak 1 saatlik gecikmenin ardından Erzan, adliyeye getirilerek duruşmanın devam etmesine başlandı.
Editör: Simge Akbulut