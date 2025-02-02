Ev almayı bekleyenler için konut kredisi müjdesi! Sektörden gelen umut verici açıklamalarla, düşük faizli kredi için tarih verildi. İşte merak edilen detaylar...

Düşük faizli konut kredisi Mart’ta başlayabilir

Yükselen konut fiyatları ve yüksek faiz oranları, milyonlarca vatandaşın ev alma hayalini ertelemesine neden oldu. Ancak, konut alıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Ekonomistler ve sektör temsilcileri, Mart ayında düşük faizli konut kredisi kampanyasının başlayabileceğini duyurdu.

Faiz oranı %1,99’a çekilecek

AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, konut kredisi faiz oranlarının %1,99’a çekileceğini ancak bu oranın daha da aşağıya inmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sert, konut alıcılarına acele etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Konut fiyatları artabilir, ileriye dönük uyarı

Haluk Sert, konut üretimindeki yavaşlama ve maliyet artışları nedeniyle konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde yükselme eğiliminde olabileceği uyarısında bulundu. Sert, inşaat maliyetlerinin arttığını ve 100 metrekarelik bir dairenin fiyatının 10 milyon liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

Kira fiyatlarında ciddi artış bekleniyor

Sektör temsilcisi, ayrıca ilerleyen dönemde kira fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Sert, “Yeni projelerin üretilememesi ve konut arzının eksikliği nedeniyle kiralarda ciddi artış yaşanabilir” dedi.

Konut alıcıları için bekleme zamanı

Düşük faizli kredi ve konut fiyatlarındaki artış beklentisi göz önüne alındığında, ev almak isteyenler için beklemek en doğru seçenek olabilir. Şimdi dikkat edilmesi gereken, Mart ayında başlayacak kampanyalarla birlikte faiz oranlarındaki gelişmeleri takip etmek