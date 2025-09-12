İşverenlerin bordroda maaşları düşük göstererek işçinin haklarını azaltmasına yönelik uygulamaya Yargıtay “dur” dedi. Yüksek Mahkeme’nin 2025/649 esas, 2025/4104 karar sayılı içtihadına göre, bordroda düşük gösterilen maaş tespit edilirse, işçinin tüm hakları gerçek ücret üzerinden hesaplanacak.

Bordro hilesi işçilerin haklarını etkiliyordu

Türkiye’de birçok işveren, bordrolarda düşük maaş göstererek çalışanın hem emekli maaşını, hem de kıdem tazminatını düşürüyor. Ayrıca bordroda yazılı olan ücret üzerinden hesaplanan fazla mesai ödemeleri de işçinin kaybına neden oluyor.

Bu uygulama nedeniyle SGK’ya bildirilen prime esas kazançlar düşük göründüğünden, işçinin ileride alacağı emekli maaşı da düşük hesaplanıyordu.

Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay kararına göre, bordroda düşük maaş gösterildiğinin kanıtlanması halinde işçinin alacakları gerçek maaş üzerinden hesaplanacak. Fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri de aynı kapsamda değerlendirilecek.

İmzalı bordro işçiyi bağlamıyor

Yargıtay, işçinin imzaladığı bordronun bağlayıcı olduğunu ancak gerçeği yansıtmadığının yazılı belgelerle ispatlanması halinde geçerliliğini yitireceğini belirtti.

İşyerine giriş-çıkış kayıtları,

Yazışmalar,

Çalışma belgeleri gibi evraklar fazla mesaiyi ispatlamak için kullanılabiliyor.

Eğer işçi imzalı bordroda yazandan daha fazla çalıştığını yazılı belgelerle kanıtlayamazsa, bordrodaki süre geçerli sayılıyor. Ancak ücretin hesabında yine gerçek maaş dikkate alınıyor.

Tanık ifadesi de kabul ediliyor

İşçinin bordroyu imzalamadığı hallerde, yazılı belgenin yanı sıra tanık ifadeleri de delil olarak kabul ediliyor. Bu durumda da işçinin fazla mesai ve diğer hakları gerçek maaş üzerinden yeniden hesaplanıyor.

Çalışanların elini güçlendirdi

Yargıtay’ın bu kararıyla birlikte, işverenlerin bordro oyununa karşı işçilerin hak arama süreçleri güçlendi. Bordro hilesi ispatlandığında, emekli maaşı, kıdem tazminatı, fazla mesai ve resmi tatil ücretleri gerçek maaş üzerinden ödenecek.