Geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekti ve teknoloji sektöründe büyük bir düzeltmenin yaklaşabileceği endişelerini artırdı. The Bahnsen Group’un kurucusu ve baş yatırım yetkilisi David Bahnsen, büyük teknoloji hisselerinin aşırı değerlenmiş olduğunu ve piyasanın küçük bir itme-çekme hareketinde sıkışıp kaldığını belirtti. Bahnsen, bu durumun savunmacı ve uzun temettü büyüme geçmişine sahip hisse senetleri için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Bu makalede, dalgalı piyasalarda en yüksek artış potansiyeline sahip hisseleri inceleyeceğiz.

Teknoloji hisselerindeki düzeltme beklentisi

David Bahnsen'e göre, büyük teknoloji hisselerinin etrafındaki coşku "saçma" ve bu tür aşırı yatırımcı duyarlılığı her zaman aynı şekilde sona eriyor: Düzeltme. Bahnsen, teknoloji sektöründe büyük bir hesaplaşma ve düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Bu yıl, büyük teknoloji hisselerinin piyasa değerlemelerinin aşırı şiştiğini ve bu durumun yatırımcılar için büyük bir risk oluşturduğunu belirtiyor.

Savunmacı hisseler ve temettü büyümesi

Bahnsen, savunmacı ve uzun temettü büyüme geçmişine sahip hisse senetlerinin, dalgalı piyasalarda en yüksek artış potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Bu sektörler arasında sağlık hizmetleri, temel tüketim malları ve kamu hizmetleri öne çıkıyor. Ayrıca, enerji sektörünün orta akım kısmı da Bahnsen'in favori yatırım alanları arasında yer alıyor.

Bahnsen'in beğendiği hisseler

American Electric Power (AEP)

ABD’nin en büyük kamu hizmeti şirketlerinden biri olan American Electric Power, Bahnsen’in portföyündeki tek kamu hizmeti şirketi. Bahnsen, AEP'in sektördeki en iyi temettü büyümesini gerçekleştiren şirket olduğunu ve düşük bir değerlemeyle yıla başladığını belirtiyor. Şirket, %4,1 temettü getirisi sağlıyor ve düşük volatiliteye sahip. AEP'in her türlü büyüme beklentisi ile harika temettü büyümesi sunmaya devam edeceğini vurguluyor.

Gilead Sciences (GILD)

Biyofarmasötik şirketi Gilead Sciences, Bahnsen'e göre "yüksek nakit akışı üreten" ve temettü büyümesi için "olağanüstü" bir hisse. Şirketin HIV ve onkoloji alanında harika bir ilaç portföyüne sahip olduğunu ve kilo verme ilacının erken testlerinde çok iyi sonuçlar aldığını belirten Bahnsen, Gilead Sciences'ın %4,5 temettü getirisi sunduğunu ve yıllardır temettüsünü düzenli olarak artırdığını ifade ediyor.

General Mills (GIS)

Gıda şirketi General Mills, Bahnsen'e göre büyük fırsatlar sunan, değeri düşük bir hisse. Firmanın evcil hayvan maması işine büyük yatırımlar yaptığını ve bunun getirilerini toplamayı beklediğini belirten fon yöneticisi, sabırlı yatırımcıların ödüllendirileceğini düşünüyor. General Mills, %3,7 temettü getirisi sağlıyor. Bahnsen, yatırımcıların teknoloji sektöründeki getirileri kovalarken, temel tüketim malları sektörünün piyasada göz ardı edildiğini vurguluyor.

Dalgalı piyasalarda stratejik yatırımlar

David Bahnsen'in analizine göre, piyasalarda yaşanan dalgalanma ve büyük teknoloji hisselerindeki aşırı değerlemeler, yatırımcılar için risk oluşturuyor. Ancak, savunmacı ve uzun temettü büyüme geçmişine sahip hisse senetleri, dalgalı piyasalarda yüksek artış potansiyeli sunuyor. American Electric Power, Gilead Sciences ve General Mills gibi hisseler, bu tür piyasa koşullarında stratejik yatırım fırsatları sunabilir. Yatırımcılar, bu hisse senetlerini portföylerine dahil ederek, piyasa belirsizliklerine karşı daha sağlam bir duruş sergileyebilir.