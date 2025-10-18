Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Dutlulu, “Muhtarlarımız sayesinde halka ulaştık, doğru hizmetleri hayata geçirdik” dedi.

Başkan Dutlulu muhtarlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Yunusemre Belediyesi Mesir Tabiat Parkı’nda düzenlendi.

Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Ulaş Aydın, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Onur Ceylan ve Özge İldem ile Başkan Danışmanları katıldı.

“Tek amacımız hizmet üretmek”

Başkan Dutlulu, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu belirterek, “Bizler, sandıkla seçilmiş kişiler olarak ortak bir paydada buluşuyoruz. Muhtarlarımız sayesinde halka ulaştık ve doğru hizmetleri hayata geçirdik” dedi.

Dutlulu, belediye ve muhtarlar arasında karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkinin kurulduğunu belirtti. Muhtarların mahallelerine uygun hizmetlerin ulaşmasını sağladığını vurguladı.

Muhtarlara destek devam edecek

Başkan Dutlulu, muhtarlara yönelik eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederek, geçmiş deneyimlerinden örnekler verdi. Daha önce uygulanan akaryakıt çeki gibi ayni yardımların tekrar başlatılacağını ve ihalesinin 21 Kasım’da yapılacağını açıkladı. Yardımın Ocak ayında başlayacağını belirterek, muhtarların çalışmalarını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

“Çiftçiye ve öğrencilerimize nasıl destek oluyorsak, muhtarlarımıza da destek oluyoruz. İnşallah bu destek artarak devam edecek” diye ekledi.

Başkan Dutlulu, her gün en az 10 muhtar ile bir araya geldiğini belirterek, “Muhtarlarımız sorunlarını anlatıyor, biz çözmek için çalışıyoruz. Amacımız birbirimizi yıpratmak değil, destek olmak olsun. El ele verelim, tüm mahallelerimize hizmeti getirelim” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban’dan övgü

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, muhtarların kendi güçleriyle seçildiklerini belirterek, “Muhtarlarımızı düşünen harika bir belediye başkanımız var. Yaptığı her hamlede muhtarlarımızı düşünüyor. Biz de onun çizdiği yolda el ele birlikte hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.