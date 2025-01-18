Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kentte görüntü kirliliğine yol açan duvar yazıları ve çizimlere karşı kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Ekipler, kamuya açık alanlarda duvarları boyayarak temiz bir görünüm kazandırıyor. Çalışmalarda Bodrum’un simgesel renkleri olan beyaz ve mavi öne çıkarılarak, duvarlar beyaza, panolar ise maviye boyanıyor.

Görüntü kirliliğine karşı vatandaş desteği

Bodrum Belediyesi, vatandaşların da bu süreçte aktif rol almasını sağlıyor. Mahalle ve sokaklardaki görüntü kirliliklerini fark eden vatandaşlar, 444 00 48 numaralı çağrı merkezini veya WhatsApp ihbar hattını kullanarak destek verebiliyor. Fotoğraf ve video ile yapılan bildirimler, temizlik çalışmalarını hızlandırıyor.

Belediye ekipleri, parklar, yol kenarları ve ara sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan tüm yazıları ve çizimleri temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik çalışmalarının hem çevre estetiğini artırması hem de kentin kimliğini koruması hedefleniyor.