Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe Köyü'nde bir vatandaş, yaralı bulduğu atmaca'ya sahip çıktı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultanice Köyü'nde Mustafa Elmas, çeltik tarlasını dolaşmaya gittiğinde, yaralı bir atmaca kuşu ile karşılaştı.
Kanadının kırık olduğunu, uçamadığını görünce yaralı atmaca kuşunu alıp eve getirdi.
Edirne Milli Parklar yetkililerine haber verilmesi üzerine, yaralı atmaca kuşu buradan alınıp tedavi edildikten sonra, tekrar doğal yaşama salınacağı bildirildi.
Nesli tükenen kuşlara sahip çıkılması istendi.
Kaynak: igf