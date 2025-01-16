Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, yıllar sonra ailesinin kimliğini öğrendiği ve babasına açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında Uğur Dündar’ın tanık olarak dinlenmesi üzerine sert bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Nebioğlu, "18 yaşımdan beri sizlerle uğraşıyorum" diyerek, Uğur Dündar’ın ifadesine tepki gösterdi.

"Babamı kendi çıkarların için korudun”

Duygu Nebioğlu, açıklamasında şunları dile getirdi: “14 Ocak 2025 tarihini bir kenara yaz Uğur'cuğum… Kendi babalık davalarına katılmıyorken, benim davama geldiğin için teşekkür ederim. Daha babamın kim olduğunu bilmiyorken, aile bireylerime ilk senin adını şüphelerimle ben söyledim ve hakkında açılan babalık davasının en büyük ve tek nedeni benim. Sen gerçekleri kendi karanlığınızın gizemini korumak için yalan söyledin veya bana yıllarca yalan söyleyen babamı kendi çıkarların için korudun.”

“Kızı olduğuna medyadan öğrendim”

Uğur Dündar, Duygu Nebioğlu’nun babası Metin Akpınar’ın kızı olduğunu, Medyanın haberleri sayesinde öğrendiğini belirtti. Dündar, “Öncesine dair herhangi bir bilgim yok. Metin Akpınar’ın böyle bir kızı olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değildim” şeklinde ifade verdi. Bu açıklamalar, Nebioğlu tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve Dündar’ın yıllarca gerçekleri gizlemek amacıyla yalan söylediği öne sürüldü.