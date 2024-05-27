Dilan ve Engin Polat çifti, 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla bir parkta yaşadıkları kavga sonrasında komşuları Metin Serhat Atayeter ve Esra Atayeter tarafından şikayet edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat hakkında 'Hakaret', 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat hakkında ise 'Hakaret', 'Basit yaralama', 'Tehdit' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talep etti. Davanın görülmesine Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı.

Duruşmaya, sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Ancak müştekiler Metin Serhat Atayeter ve Esra Atayeter duruşmaya katılmadılar. Tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

"Hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim"

Dilan Polat duruşmada kendisini savunarak, "Avukatlarım orada değil mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz uzlaştık. Kimseyi darp etmedim. Zaten benim bir erkeği darp edebilmem mümkün değil. Hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Şikayetçi değilim. Müştekilerle geçmişten gelen husumetim yoktur. Otopark nedeniyle tartışma yaşadık sadece. Müştekilerin evine girmedim. Zaten kamera görüntülerinde de mevcuttur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Engin Polat ise, "Olay günü arkadaşlarımız bize misafir olarak gelmişti. Metin bey aracını arkadaşımın arabasının arkasına çekmişti. Misafirimizin çocuğu hastalanınca acil çıkmak durumunda kaldı. Eşim bu durumu kendisine bildirince aralarında tartışma çıktı. İçeride otururken eşimin çığlık sesini duydum. Kalkıp gittiğimde evin içinde bana eşime saldırıldığını ve küfür edildiğini söylediler. Bunun üzerine Metin beyin evine doğru gittim. Kapı zaten açıktı. Eşine kapının eşiğinde durarak eşinin nerede olduğunu sordum. Hanımefendiye hakaret ya da tehdit etmedim" şeklinde konuştu.

"Suçlamayı kabul etmiyorum"

Savunmasını devamında Polat, "Kamera kayıtlarından da görüleceği üzere kısa süre orada kaldıktan sonra geri döndüm. Aşağı doğru indiğimde Metin ile eşimin tartıştığını gördüm. Eşimin göğsüne elleriyle vurduğunu görünce endişelendim. Eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu. Metin isimli kişiyle hiçbir konuşma imkanımız olmadı. Bu nedenle hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemem mümkün olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beratımı talep ederim" dedi.

Dilan Polat'tan Engin Polat'a

Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için bir sonraki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca, olay gecesi misafirlerin çocuğunu hastaneye götürdüğüne dair bir rapor talep etti. Duruşma, 14 Haziran tarihine ertelendi. Mahkeme kararının ardından sanık Dilan Polat, eşine yönelerek duygusal bir açıklama yaptı. "Engin, seni çok seviyorum" dedi.