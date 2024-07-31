Duygusal yeme bozukluğu, genellikle stres, üzüntü veya kaygı gibi duygusal durumlarla tetiklenir. Kişiler bu bozukluğun farkına varmadıklarında, beslenme alışkanlıkları ve genel sağlık durumları olumsuz etkilenebilir. İşte duygusal yeme bozukluğunun beş belirgin işareti.

Duygusal Yeme Bozukluğunun 5 Belirgin İşareti

1. Yiyeceklerle duygusal ilişki

Duygusal yeme bozukluğunun ilk işareti, yiyeceklerle duygusal bir ilişki kurmaktır. Kişiler genellikle üzüntü, stres veya yalnızlık hissettiklerinde yeme davranışlarını artırabilir. Yiyecekler, bir rahatlama veya kaçış aracı olarak kullanılabilir.

2. Yeme ihtiyacının kontrol edilememesi

Duygusal yeme bozukluğu yaşayan bireyler, yeme ihtiyacını kontrol edemeyebilir. Bu durum, yeme alışkanlıklarının düzensizleşmesine ve genellikle aşırı yemek yeme durumlarına yol açar. Kişiler, genellikle duygusal olarak bozulmuş bir durumda yemek yeme eğilimindedir.

3. Sık sık ikili duygular

Duygusal yeme bozukluğuna sahip kişiler, sık sık ikili duygular yaşarlar. Yani, yeme davranışlarıyla ilgili suçluluk, utanç veya pişmanlık duyguları sıkça yaşanabilir. Bu duygular, kişinin yeme alışkanlıklarını karmaşık hale getirir.

4. Gizli yeme davranışları

Duygusal yeme bozukluğu olan kişiler, genellikle yemeklerini gizli yerlerde yemeye eğilimlidir. Bu, hem gizlilik hem de yeme alışkanlıkları üzerinde kontrol sağlama çabası olarak değerlendirilebilir. Gizli yeme davranışları, genellikle kişisel suçluluk veya utanç duygularıyla ilişkilidir.

5. Fiziksel sağlık sorunları

Duygusal yeme bozukluğu, uzun vadede fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Kişiler, aşırı yemek yeme veya dengesiz beslenme nedeniyle kilo alabilir, sindirim problemleri yaşayabilir veya metabolizma sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu sağlık sorunları, duygusal yeme bozukluğunun dolaylı sonuçları olabilir.