Duygusal yeme bozukluğu, kişinin duygusal durumlarına bağlı olarak kontrolsüzce yeme davranışı sergilemesi olarak tanımlanır. Bu durum, fiziksel açlıktan ziyade duygusal açlığın bir belirtisidir ve uzun vadede sağlığa zararlı olabilir.

Duygusal Durumlarla İlişkili Yemek Yeme: Duygusal yeme bozukluğu olan kişiler, genellikle stres, üzüntü, öfke, yalnızlık veya sıkıntı gibi duygusal durumlarla başa çıkmak için yemek yerler. Yemek yeme, geçici bir rahatlama sağlar, ancak bu alışkanlık duygusal sorunları çözmez.

Kontrolsüz Yeme Atakları: Duygusal yeme bozukluğu olan bireyler, kendilerini durdurmakta zorlandıkları yeme atakları yaşayabilirler. Bu ataklar sırasında, normalden daha fazla ve hızlı bir şekilde yemek yenir.

Belirli Gıdalara Yönelme: Duygusal yeme bozukluğu olan kişiler, genellikle yüksek kalorili, şekerli veya yağlı yiyeceklere yönelirler. Bu yiyecekler, anlık bir mutluluk ve rahatlama hissi sağlar.

Yemekten Sonra Suçluluk ve Pişmanlık Hissi: Yemek yedikten sonra suçluluk, pişmanlık veya utanç hissetmek, duygusal yeme bozukluğunun yaygın bir belirtisidir. Bu hisler, kişinin yeme davranışlarını daha da karmaşık hale getirebilir.