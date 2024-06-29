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Sağlık ekipleri Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil sürücüsü Yüksel Karadeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

DÜZCE (İGFA) - - Düzce Akçakoca bağlantı yolu Düzköy mevkisinde Akçakoca istikametine seyir halinde olan Y.Yağız idaresindeki 81 DJ 895 plakalı beton mikseri direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçtip Düzce istikametine giden Yüksel Karadeniz yönetimindeki 81 AAP 253 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

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