Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu Küçükmelen mevkiinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Ercan Y. idaresindeki 55 ANY 148 plakalı Tır ile Ramazan K. yönetimideki 01 CNJ 70 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 55 ANY 148 plakalı tır sürüsü Ercan, Emine, Hasime, Huzeyfe ve Yunusemre Yaman yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar kaza yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.