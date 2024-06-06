Düzce'de 5 Temmuz'da yapılacak olan Düzce Gazeteciler Cemiyeti olağan kongresinde mevcut yönetimin de desteklediği Cihat Tutkun favori aday olarak öne çıkıyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti mevcut başkanı İslam Keleş, Düzce’de 25 yıl önce kurulan ve 2023 yılı Şubat ayında yapılan kongre sonrasında Gazeteciler Cemiyeti’ni kurumsal bir hale getirdiklerini söyledi.

5 Temmuz'da yapılacak genel kurulda yönetiminde yer alan ve bu işi layıkıyla yapacağına inandığı mesleğin hem eskilerinden hem de meslektaşlarına ağabeylik yapacağına inandığı Cihat Tutkun’un aday olmasını istediğini belirten Başkan Keleş, "Onu destekliyorum. Kendisi mesleğin hem eskilerindendir hem de ağabeylik yapabilecek birisidir” dedi.

Yapılan bu açıklamayla birlikte Düzce'de basın mensubu olan aktif olarak çalışan tüm gazeteciler birlik ve beraberlik içinde Gazeteciler Cemiyeti'nde buluşmaya devam etmesi bekleniyor.